Ліверпуль визначився з кандидатом на заміну Ісаку
Швед вибув на тривалий термін через травму
36 хвилин тому
Форвард Ліверпуля Александр Ісак вибув на тривалий період через ушкодження, що змусило керівництво клубу активізувати пошук підсилення атакувальної лінії. У мерсисайдському клубі вже визначилися з потенційною заміною шведському нападнику.
За інформацією The Telegraph, червоні зацікавлені у трансфері форварда Борнмута Антуана Семеньо. Сума можливого переходу оцінюється приблизно у 75 мільйонів євро, а саму угоду можуть оформити вже під час зимового трансферного вікна.
У поточному сезоні Антуан Семеньо взяв участь у 17 матчах у всіх турнірах, відзначившись вісьмома забитими м’ячами та трьома результативними передачами.
Чинний контракт Семеньо з Борнмутом розрахований до літа 2030 року, що ускладнює можливі переговори, однак Ліверпуль готовий вкладати значні кошти для посилення складу на тлі кадрових проблем в атаці.
