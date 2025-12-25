Форвард Ліверпуля Александр Ісак вибув на тривалий період через ушкодження, що змусило керівництво клубу активізувати пошук підсилення атакувальної лінії. У мерсисайдському клубі вже визначилися з потенційною заміною шведському нападнику.

За інформацією The Telegraph, червоні зацікавлені у трансфері форварда Борнмута Антуана Семеньо. Сума можливого переходу оцінюється приблизно у 75 мільйонів євро, а саму угоду можуть оформити вже під час зимового трансферного вікна.

У поточному сезоні Антуан Семеньо взяв участь у 17 матчах у всіх турнірах, відзначившись вісьмома забитими м’ячами та трьома результативними передачами.

Чинний контракт Семеньо з Борнмутом розрахований до літа 2030 року, що ускладнює можливі переговори, однак Ліверпуль готовий вкладати значні кошти для посилення складу на тлі кадрових проблем в атаці.