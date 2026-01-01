Ексфутболіст Шахтаря змінив АПЛ на Серію А
Возз'єднавшись з колишнім одноклубником
близько 1 години тому
Манор Соломон / Фото - ФК Шахтар
Фіорентина досягла усної домовленості про підписання відомого за виступами в Шахтарі півзахисника Манора Соломона, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Вінгер Тоттенгема та збірної Ізраїля першу половину сезону відіграв в оренді за Вільярреал. Угода з «жовтою субмариною» буде перервана, після чого відбудеться повноцінний трансфер Соломона до аутсайдера Серіїї А.
У Флоренції Соломон возз'єднається з експартнером по Шахтарю Додо.
Соломон був гравцем Шахтаря у період з 2019 по 2023 рік. На його рахунку 106 матчів, 22 голи та 9 результативних передач.