Фіорентина досягла усної домовленості про підписання відомого за виступами в Шахтарі півзахисника Манора Соломона, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Вінгер Тоттенгема та збірної Ізраїля першу половину сезону відіграв в оренді за Вільярреал. Угода з «жовтою субмариною» буде перервана, після чого відбудеться повноцінний трансфер Соломона до аутсайдера Серіїї А.

У Флоренції Соломон возз'єднається з експартнером по Шахтарю Додо.

Соломон був гравцем Шахтаря у період з 2019 по 2023 рік. На його рахунку 106 матчів, 22 голи та 9 результативних передач.

Ахметов назвав причини вибору на користь Турана.