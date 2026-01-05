Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім закликав керівництво «червоних дияволів» дозволити йому виконувати свою роботу без втручання. Його слова наводить Manchester Evening News.

Португалець зіткнувся з небажаним втручанням у свої обов'язки з боку керівництва, яке не було б допущено в інших клубах. Він назвав імена трьох відомих колишніх тренерів Прем'єр-ліги і припустив, що вони не зазнали б такого втручання, яке, на його думку, він пережив.

Я прийшов сюди, щоб бути менеджером Манчестер Юнайтед, а не тренером Манчестер Юнайтед. Я знаю, що моє ім'я не Тухель, не Конте, не Моурінью, але я менеджер МЮ. Так буде протягом 18 місяців або доти, доки рада директорів не вирішить змінити мене. Я не збираюся звільнятися. Я буду виконувати свою роботу, поки інший хлопець не прийде замінити мене.

Я буду менеджером цієї команди, а не просто тренером. Я був дуже чітким у цьому. Це закінчиться через 18 місяців, і тоді всі підуть далі. Така була угода. Це моя робота, а не робота тренера.

Якщо люди не можуть впоратися з Гарі Невіллом і критикою всього, нам потрібно змінити клуб. Ні, ні, хлопці, я б сказав, що я прийшов сюди, щоб бути менеджером Манчестер Юнайтед, а не тренером. Кожен відділ, відділ скаутингу, спортивний директор повинні виконувати свою роботу. Я буду виконувати свою протягом 18 місяців, а потім ми рухатимемося далі, - зазначив Аморім.