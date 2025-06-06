Аргентина перемогла Чилі та достроково виграла відбіркову групу до ЧС-2026

Долю зустрічі вирішив єдиний гол Альвареса

близько 15 годин тому

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У ніч з 5 на 6 червня в столиці Чилі Сантьяго відбувся матч 15-го туру відбіркового турніру до чемпіонату світу-2026 у зоні Південної Америки. Збірна Аргентини здобула мінімальну перемогу над Чилі з рахунком 1:0.

Єдиний м’яч у матчі на 16-й хвилині забив нападник Хуліан Альварес. Капітан «альбіселесте» Ліонель Мессі розпочав гру на лаві для запасних і з’явився на полі на 57-й хвилині, однак результативними діями не відзначився.

Після цієї перемоги Аргентина набрала 34 очки у 15 матчах і достроково гарантувала собі перше місце у відбірковій групі КОНМЕБОЛ до чемпіонату світу-2026. Найближчі переслідувачі — збірні Еквадору та Парагваю, маючи по 24 очки, вже не мають математичних шансів обійти чинних чемпіонів світу.

Натомість збірна Чилі, маючи лише 10 очок після 15 турів, перебуває на останній, десятій позиції у таблиці.

ЧМ-2026. Південна Америка. 15-й тур

Чилі – Аргентина 0:1 (Альварес 16’)

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