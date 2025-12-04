33-річний атакувальний півзахисник Сантоса Неймар знову нагадав про свою майстерність, відзначившись тричі у матчі 37-го туру чемпіонату Бразилії проти Жувентуде. Завдяки його дублю та реалізованому пенальті Сантос здобув перемогу з рахунком 3:0.

Усі м’ячі Неймар забив у другому таймі — на 56-й, 65-й та 73-й хвилинах. Третій гол став наслідком точно виконаного пенальті. Цей хеттрик став для бразильця першим з квітня 2022 року, коли він тричі вразив ворота Клермона, виступаючи за ПСЖ.

Форвард продовжив свою результативну серію до трьох матчів поспіль. За цей відрізок він забив п’ять голів, демонструючи один із найкращих особистих відрізків у сезоні.

У нинішньому розіграші чемпіонату Бразилії Неймар має 8 голів у 19 поєдинках, поступово повертаючись до стабільної форми після попередніх травм.

Чемпіонат Бразилії. 37 тур

Жувентуде - Сантос 0:3 (Неймар 56, 65, 73 пен)