Андерлехт пробився до фіналу Кубка Бельгії, взявши реванш у Антверпена за поразку в першому з двох матчів 1/2 фіналу.

Тиждень тому команда Данила Сікана поступилась з різницею в один гол, а в матчі-відповіді Андерлехт відвантажив чотири голи без відповіді.

Андерлехт завдяки переконливій перемозі в Антверпені другий рік поспіль гратиме у фіналі Кубка Бельгії.

Сікан розпочинав гру з лави запасних, отримавши ігровий час під завісу зустрічі.

14 травня Андерлехт у фіналі зустрінеться з Юніоном.

Кубок Бельгії. Півфінал. Матч-відповідь

Антверпен - Андерлехт 0:4 (перший матч - 1:0)

Голи: Саліба, 1, Дегріф, 45+2, Де Кат, 48, Скотт (84, автогол)