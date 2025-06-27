Михайло Цирук

У суботу, 28 червня, відбудеться фінальний поєдинок молодіжного Євро-2025 між збірними Англії та Німеччини. Класичне для європейського футболу протистояння обіцяє бути не менш гарячим і на молодіжному рівні. Обидві команди справді показували, мабуть, найякісніший футбол на турнірі, тож точно гідні того, аби зійтися у вирішальній битві за трофей. Пропонуємо до вашої уваги анонс поєдинку, який визначить нового чемпіона Європи в цій віковій категорії.

Шлях команд до фіналу

Груповий етап збірна Англії провела зовсім не ідеально. Після впевненої перемоги над Чехією (3:1) чинний чемпіон Європи несподівано втратив очки в матчі зі Словенією (0:0), а в останньому турі взагалі програв Німеччині (1:2), і таким чином команди провели невеличку репетицію сьогоднішнього фіналу. Але навіть чотирьох набраних балів молодіжці трьох левів цілком вистачило для того, аби фінішувати на другій сходинці та продовжити боротьбу в плейоф.

Втім, свою найкращу гру три леви, вочевидь, вирішили поберегти на плейоф. У чвертьфіналі англійська молодіжка зустрілася проти Іспанії, з якою грала у фіналі попередньої континентальної першості, і здобула досить впевнену перемогу. Уже на 15 хвилині англійці отримали перевагу у два мʼячі завдяки голам Макеті та Еліота.

Ближче до перерви фурія роха відповіла голом з пенальті, однак у компенсований до другої половини час Англія добила суперника своїм реалізованим 11-метровим.

У півфіналі англійцям також було непросто. Команда мала перевагу та володіла ініціативою в протистоянні з Нідерландами, однак забити вирішальний гол та вирвати перемогу змогла лиш на 86 хвилині, коли Гарві Елліотт оформив дубль та вивів свою команду до вирішального поєдинку.

Збірна Німеччини - одна з двох команд, яка провела груповий етап турніру ідеально. На старті Бундестім розгромила Словенію (3:0), а потім розібралася з Чехією (4:2) та Англією (2:1). Особливо ідеально проявляє себе на цьому турнірі форвард німців Нік Вольтемаде.

На рахунку нападника вже шість голів у пʼяти матчах - три у ворота Словенії (3:0), ще один - Чехії (4:2), а також забитий мʼяч у драматичному чвертьфіналі проти Італії (3:2) та гол французам у півфіналі (3:0).

Дивлячись на результати можна подумати, що Бундестім у Словаччині являє собою майже ідеальну машину, втім це не зовсім так. З відвертими аутсайдерами німці справді розібралися доволі спокійно, а от з приблизно рівними опонентами були варіанти.

Це показав і останній матч групи проти Англії, у якому суперник мав достатньо можливостей для того, аби результат був іншим, і чвертьфінал з Італією, де гра, протягом переважної частини ігрового часу, вийшла рівною, а наприкінці основного часу італійці змогли відігратися та ледь не дотягнули до пенальті навіть вдевʼятьох.

А от у півфінальному матчі з Францією для німців все склалося досить просто. Уже до 14 хвилини зустрічі німці встигли забити двічі та повністю контролювали хід поєдинку, а у компенсований час суперника, що був змушений розкриватися, добили й третім голом, зробивши рахунок розгромним. Отже, на нас чекає, сподіваємося, захопливий фінал між Англією та Німеччиною.

Історичний контекст

Молодіжні збірні Англії та Німеччини фіналом чемпіонату Європи не здивуєш. Три леви здобували цей титул тричі, і востаннє - зовсім недавно, перегравши у фіналі Євро-2023 Іспанію (1:0).

Німці, котрі тріумфували на Євро у 2009, 2017 та 2021 роках, також мають у своєму активі три титули, тож сьогодні хтось з цих двох збірних вийде на чисте третє місце в рейтингу найтитулованіших молодіжок Європи після Іспанії та Італії, які мають в активі по 5 трофеїв.

Історія зустрічей

Цікаво, що у фіналах молодіжного Євро Англія та Німеччина зустрічалися вже тричі. У двоматчевому протистоянні на Євро-1982 гору взяли англійці: перший поєдинок виграли 3:1, а в другому поступилися 2:3.

А от у фіналі Євро-2009 Бундестім не залишила супернику жодних шансів: безапеляційні 4:0 з голами Кастро, Озіла та дублем Сандро Вагнера. Загалом же англійська та німецька молодіжки зустрічалися між собою 11 разів, і за статистикою - майже повна рівність: 5 перемог Німеччини, 4 - Англії та 2 нічиїх. Чим же завершиться історичне протистояння цього разу?

У матеріалі використані фото Getty Images