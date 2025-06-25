Павло Василенко

Англія стала першим фіналістом чемпіонату Європи серед юнаків до 21 року.

Чинні чемпіони обіграли збірну Нідерландів з рахунком 2:1 у півфіналі в середу на стадіоні Tehelne Pole у Братиславі. Їхній тріумф було вирішено двома голами Харві Елліотта з Ліверпуля.

Англійська команда зіграє з переможцем другого півфіналу, де Франція зустрінеться з Німеччиною, за звання чемпіона Європи.

Чемпіонат Європи U-21, півфінал

Англія U-21 – Нідерланди U-21 – 2:1

Голи: Елліотт, 62, 86 – Огайо, 72.