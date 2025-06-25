Молодіжна збірна Німеччини здобула переконливу перемогу над Францією у півфіналі Євро-2025 (U-21) та вийшла до фіналу турніру. Команда Антоніо Ді Сальво повністю контролювала хід поєдинку, забивши два м’ячі ще у першій половині зустрічі.

Нападник німців Нельсон Вайпер відкрив рахунок на 8-й хвилині, вчасно опинившись у штрафному майданчику та потужно пробивши під поперечину. Вже за шість хвилин другий гол додав Нік Вольтемаде, який так само миттєво зорієнтувався в карному майданчику суперника.

Ще один гол Німеччина забила вже в компенсований до другого тайму час, на 90+3 хвилині відзначився Браян Груда.

Французи не зуміли відповісти бодай одним результативним ударом. Збірна Німеччини U-21 вийшла до фіналу континентальної першості, де зустрінеться з Англією.

Євро-2025 (U-21). Плей-оф. Півфінал

Німеччина U-21 – Франція U-21 3:0 (Вайпер 8, Вольтемаде 14, Груда 90+3)