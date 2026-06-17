ЛНЗ і Полісся дізналися суперників в Лізі конференцій
Поєдинки пройдуть наступного місяця
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото - УЄФА
У швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.
Із цієї стадії починають виступи віцечемпіон України черкаський ЛНЗ та бронзовий призер УПЛ житомирське Полісся.
- Полісся – Копенгаген
- ЛНЗ – Гент
Відзначимо, що суперником київського Динамо (на випадок поразки від Університатя Клуж) у другому раунді відбору Ліги конференцій став клуб Бранн (Норвегія)
Матчі кваліфікації першого раунду Ліги конференцій пройдуть 9 і 16 липня.
Фінал турніру відбудеться 2 червня 2027 року в турецькому Стамбулі на стадіоні Бешикташ.
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