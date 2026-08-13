Сергій Разумовський

Челсі отримав інформацію про зацікавленість у центральному захиснику Тосіні Адарабіойо з боку Бенфіки та щонайменше ще одного клубу англійської Прем’єр-ліги. За даними BBC, лондонська команда може розглянути продаж 28-річного футболіста вже під час поточного літнього трансферного вікна.

Однією з причин можливого трансферу є ситуація з контрактом Адарабіойо. Чинна угода захисника з Челсі розрахована менш ніж на два роки, тому керівництво клубу може замислитися над його продажем, аби не ризикувати втратити футболіста на вигідніших для нього умовах у майбутньому.

Сам Адарабіойо поки не визначився з подальшими планами. Англієць зацікавлений у продовженні виступів за Челсі, однак водночас готовий розглянути пропозиції від інших команд. Наразі захисник оцінює всі доступні варіанти, включно з можливістю залишитися в Лондоні або продовжити кар’єру в іншому клубі Прем’єр-ліги.

Додатковим фактором у виборі нового місця роботи може стати можливість возз’єднатися з Марку Сілвою. Португальський фахівець уже працював з Адарабіойо у Фулгемі, де футболіст отримував регулярну ігрову практику та був одним із важливих виконавців оборони.

Минулого сезону Тосін Адарабіойо провів 29 матчів і забив два голи. Захисник може стати корисним для команд, які шукають фізично сильного та досвідченого гравця центральної лінії оборони.

У складі лондонців виступає український вінгер Михайло Мудрик, а кольори Бенфіки захищають українські футболісти Анатолій Трубін і Георгій Судаков.