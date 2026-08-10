Павло Василенко

Бенфіка в рідних стінах не втримала перемогу над новачком вищого дивізіону – Академіку де Візеу (2:2).

Півзахисник збірної України Георгій Судаков провів на полі 64 хвилини, заробив жовту картку на 25-й хвилині за грубу гру. Анатолій Трубін за цим матчем спостерігав із лави для запасних.

Наступну гру Бенфіка проведе на виїзді проти Хартса у кваліфікації Ліги Європи. Нагадаємо, що перший матч з шотландцями завершився розгромом суперника (6:1).

Чемпіонат Португалії, 1-й тур

Бенфіка – Академіку де Візеу – 2:2

Голи: Павлідіс, 10; Престіанні, 58 – Перейра, 55; Кловіс, 67.