Валерій Сохань

Всім привіт! Не встигли ми ще відійти від подій минулого туру УПЛ, як на нас вже чекає наступний ігровий тиждень, який розтягнеться на два дні та відбудеться у mid-week. Все це було задумано для того, щоб наша збірна мала більше часу та кращу підготовку до Мундіалю, який до речі стартує вже за місяць. Проте національна збірна успішно провалила місію кваліфікуватися на світовий форум, а календар на сезон залишився. У двадцять восьмому турі на нас очікує дуель Олександрії та Зорі, поєдинок між Епіцентром та Поліссям, протистояння Металіста 1925 та Карпат, а також центральний матч ігрового тижня між Динамо та Колосом.

Вівторок – 12 травня

Олександрія – Зоря 13:00.

Відкриє двадцять восьмий тур протистояння Олександрії та Зорі.

Попередній тур: Олександрія в гостях поступилася житомирському Поліссю – 1:2. Господарі поля змогли зламати оборону «містян» лише на 71-й хвилині, однак підопічні Володимира Шарана не були готові викинути білий прапор і завдяки голу Папа Ндіага Яде зуміли відігратися, проте втримати рівні цифри на табло не спромоглися. Безвиграшна серія Олександрії в УПЛ подовжилася до дев’ятнадцяти матчів.

Зоря у домашньому матчі врятувала нічию проти Металіста 1925 – 1:1. Луганчани провалили старт поєдинку, пропустивши м'яч вже на 42-й секунді зустрічі. Весь матч команда перебувала в ролі наздоганяючої, та все ж таки луганцям вдалося врятуватися від поразки у компенсований час. На 90+1-й хвилині Рейнальдіньйо Верлей точним ударом відновив паритет на табло та приніс Зорі одне очко.

Турнірне становище команд: Олександрійці із тринадцятьма заліковими пунктами осіли на передостанній сходинці. Луганці здобувши тридцять дев’ять очок замикають першу половину турнірної таблиці.

Історія очних зустрічей: Історія протистоянь в УПЛ між суперниками налічує двадцять дев’ять матчів, в яких вони мають абсолютний паритет. Кожна з команд здобула по десять перемог, ще у дев’яти матчах переможця не було виявлено. Останній матч між колективами завершився вольовою нічиєю 2:2.

Епіцентр – Полісся – 15:30.

Продовжить ігрову програму вівторка поєдинок між Епіцентром проти Полісся.

Попередній тур: Епіцентр на виїзді втратив перевагу у два м’ячі та в підсумку розділив очки зі столичною Оболонню – 2:2. Вже на старті матчу Карлос Рохас вивів кам’янчан вперед. Дебют другого тайму виявився для гостей також продуктивним. Вадим Сидун подвоїв перевагу команди, яку вони втратили у заключні півгодини гри.

Полісся вдома не без проблем перемогло Олександрію. Відкрити лік забитих м’ячів у матчі «вовки» змогли тільки на 71-й хвилині, голом відзначився Микола Гайдучик. Однак гості так просто так не здалися і повернули паритет на табло впродовж наступної десятихвилинки. Вирішальний фактор у поєдинку відіграв Олександр Філіппов, який вийшов на 87-й хвилині і вже за три хвилини приніс перемогу своїй команді – 2:1.

Турнірне становище команд: Кам’янчани після двадцяти семи зіграних турів мають ідентичну кількість очок до кількості проведених матчів, що дає їм одинадцяту позицію. Полісся вперше з першого туру увірвалося у двійку найкращих команд чемпіонату з доробком у п’ятдесят п’ять балів.

Історія очних зустрічей: Єдина зустріч між командами в УПЛ відбулася у першому колі, тоді команди розписали безгольову «мирову».

Верес – Кривбас – 18:00.

Закриватимуть ігрову програму середи Верес та Кривбас.

Попередній тур: Верес у виїзному поєдинку розійшовся «миром» у безгольовому матчі із львівським Рухом – 0:0. Головним підсумком зустрічі стало те, що здобуте очко остаточно гарантувало Вересу місце в елітному дивізіоні на наступний сезон.

Кривбас у домашньому поєдинку здобув мінімальну перемогу над львівськими Карпатами – 1:0. Долю зустрічі вирішив епізод на 33-й хвилині, Ассан Сек успішно замкнув фланговий простріл від Яна Юрчеца. Своїм точним ударом він не лише приніс команді три очки, але й перервав рекордну «суху» серію суперника. Таким чином, Кривбас взяв реванш у львів'ян за поразку в першому колі з аналогічним рахунком 0:1.

Турнірне становище команд: Рівняни розташовуються на десятій позиції маючи у своєму доробку тридцять один бал. Криворіжці посідають сьоме місце маючи у своїй скарбничці сорок чотири пункти.

Історія очних зустрічей: В рамках УПЛ провели тринадцять поєдинків. Тричі перемагали рівненські «вовки», чотири рази команди розходилися «миром» та шість звитяг на рахунку представників Кривого Рогу. Матч першого кола завершився вольовою нічиєю 2:2.

Металіст 1925 – Карпати – 18:00.

Паралельно з матчем у Рівному розпочнеться поєдинок між Металістом 1925 та Карпатами.

Попередній тур: Металіст 1925 в гостях розділив залікові бали із Зорею. Пітер Ітодо відкрив рахунок у матчі вже на 42-й секунді, після невдалого прийому м’яча від голкіпера суперника. Тут можна сказати, що луганці не повністю «вийшли» на поле на старт матчу, а от харків’яни надто рано «пішли» у роздягальню переможцями, бо пропустили у компенсований час, як підсумок 1:1 на табло.

Карпати у виїзному матчі мінімально поступилися криворізькому Кривбасу – 0:1. На 33-й хвилині команда пропустила гол, який став вирішальним у матчі. Суперник вразивши ворота Назара Домчака, перервав «суху» серію Карпат на позначці 686 хвилин, що є новим клубним досягненням команди. Також ця поразка обірвала тривалу безпрограшну серію львівського колективу в УПЛ, яка налічувала вісім матчів.

Турнірне становище команд: Харків’яни замикають топ-5 чемпіонату маючи у своєму доробку сорок шість залікових балів. Львів’яни випали з першої вісімки та тепер посідають дев’яте місце із тридцятьма сімома пунктами.

Історія очних зустрічей: Єдина зустріч між командами в елітному дивізіоні відбулася у першому колі цього сезону. Металіст 1925 виявився сильнішим за «левів» – 2:1.

Середа – 13 травня

Кудрівка – Рух – 13:00.

Match day середи розпочнеться протистоянням між Кудрівкою та Рухом.

Попередній тур: Кудрівка у виїзному поєдинку зазнала мінімальної поразки від ковалівського Колоса – 0:1. Гості пропустили єдиний м'яч у першому таймі. Після чого команда новоспеченого тренера Олександра Протченка створила декілька непоганих моментів, проте зламати оборону господарів так і не вдалося.

Рух у домашньому матчі розписав нульову нічию з рівненським Вересом – 0:0. Цей результат продовжив безвиграшну серію львів'ян до 11 матчів поспіль. Втім для підопічних Івана Федика в матчі був і позитив – після 11 поєдинків із пропущеними м'ячами команда зуміла провести «сухий» матч.

Турнірне становище команд: Кудрівчани розташувалися на тринадцятому місці із двадцятьма двома пунктами у своєму активі. «Жовто-чорні» на позицію нижче та мають на одне очко менше. Обидва клуби скоріш за все опиняться в стикових матчах за право лишитися в УПЛ. Матч за «шість» очок, в якому команди визначать кому з них потрапить нижча за позицією команда із Першої Ліги.

Історія очних зустрічей: Єдина зустріч в елітному дивізіоні відбулася в першому колі, тоді команди подарували нам справжню гольову феєрію в якій перемогу 4:2 здобули львів’яни.

Динамо – Колос – 15:30.

Центральний матч туру між Динамо та Колосом продовжить ігрову програму середи.

Попередній тур: Динамо на виїзді втратило можливість наблизитися до конкурентів, зігравши внічию з ЛНЗ – 0:0. Кияни більше володіли м'ячем, проте конвертувати цю перевагу в забиті м'ячі не змогли. Головний епізод матчу стався на 20-й хвилині, тоді забитим м'ячем відзначився Едуардо Герреро, втім, після перегляду моменту арбітрами VAR гол було скасовано через офсайд у початковій фазі атаки. Таким чином «біло-сині» віддалились від п'єдесталу на відстань шести очок та напевно весь фокус перенесуть вже на фінал Кубка України.

Колос у себе вдома мінімально переграв Кудрівку – 1:0. Єдиним забитим м’ячем в матчі відзначився Арінальдо Ррапай. Завдяки цій перемозі «чорно-білі» довели свою безпрограшну до восьми матчів.

Турнірне становище команд: «Біло-сині» розташовуються на четвертому місці маючи у своєму доробку сорок вісім залікових балів. Колос здобувши сорок шість пунктів посідає шосту позицію.

Історія очних зустрічей: В рамках УПЛ між собою провели чотирнадцять поєдинків. Сім перемог на рахунку «біло-синіх», п’ять разів колективи розходилися «миром» та двічі перемагали ковалівці, одна з перемог відбулася цього сезону, тоді в першому колі підопічні Руслана Костишина здолали киян 2:1.

ЛНЗ – Полтава – 15:30.

Паралельно з матчем у Києві свій поєдинок розпочнуть ЛНЗ та Полтава.

Попередній тур: ЛНЗ вдома розійшовся «миром» з київським Динамо – 0:0. Цей поєдинок був особливим для наставника черкасців Віталія Пономарьова, адже став для нього 100-м тренерським матчем в елітному дивізіоні.

Полтава у номінально домашньому матчі зазнала розгромної поразки від донецького Шахтаря – 0:4. Команда успішно стримувала атаки суперника майже весь перший тайм, однак пропустила «в роздягальню» на 45+3-й хвилині. А от тиску в другій половині зустрічі оборона полтавців не витримала та пропустила ще тричі.

Турнірне становище команд: Черкасці вперше з одинадцятого туру випали з двійки найкращих команд та розташовуються тепер на третій позиції з доробком у п’ятдесят чотири бали. Полтавці минулого туру офіційно оформили виліт у нижчий дивізіон – останнє місце з дванадцятьма заліковими пунктами.

Історія очних зустрічей: В рамках УПЛ перетнулися одного разу, тоді ЛНЗ здобув перемогу 2:0.

Шахтар – Оболонь – 18:00.

Фінальним акордом туру стане матч між Шахтарем та Оболонню.

Попередній тур: Шахтар минулого туру спокійно та без зайвих проблем обіграв Полтаву – 4:0. Однак відкрити рахунок «гірники» зуміли лише у компенсований час до першого тайму, своїм першим голом у сезоні відзначився Дмитро Криськів. На 56-й та 61-й хвилинах двічі відзначився Ізакі Сілва, а на 67-й хвилині фінальний рахунок встановив Лассіна Траоре.

Оболонь у домашньому матчі вирвала нічию проти Епіцентра – 2:2. Кияни невдало розпочали поєдинок, пропустивши вже на 9-й хвилині. На старті другого тайму ситуація ускладнилася ще більше, коли на 49-й хвилині суперник подвоїв перевагу. Ключовим моментом у матчі стала заміна на 59-й хвилині, коли тренерський штаб «пивоварів» випустив на поле молодого форварда Тараса Ляха. Вже за хвилину він відіграв один м'яч і повернув команду в гру. Кияни продовжували тиснути і зуміли врятувати поєдинок у компенсований час, на 90+5-й хвилині, той самий Тарас Лях оформив дубль та приніс господарям одне очко.

Турнірне становище команд: Шахтар перемогою минулого туру забезпечив собі чемпіонство та наразі донеччани мають у доробку шістдесят шість очок. Кияни з двадцятьма п’ятьма балами розташовуються на дванадцятій сходинці, втім не забуваємо про ще три незараховані пункти для представників столиці.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою команди провели п’ять матчів, в яких п’ять перемог здобули «гірники», а останню з рахунком 6:0.

