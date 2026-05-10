«Вітаємо з 16-м чемпіонством»: УАФ привітала Шахтар із золотом УПЛ
Українська асоціація футболу офіційно привітала донецький Шахтар із завоюванням 16-го титулу чемпіона України. Гірники гарантували собі золоті нагороди сезону-2025/26 за три тури до фінішу
28 хвилин тому
Титул команда Арди Турана оформила у виїзному матчі проти Полтави, здобувши перемогу з рахунком 4:0.
Українська асоціація футболу привітала гірників з титулом:
Вітаємо донецький Шахтар з 16-м чемпіонством України.
Це чемпіонство стало для Шахтаря 16-м в історії незалежної України. Загалом донецький клуб завоював уже 41-й трофей.
