Шахтар зіграє в основному етапі Ліги чемпіонів
Олімпіакос та Рейнджерс допомогли гірникам вийти у найпрестижніший клубний турнір
близько 1 години тому
Донецький Шахтар гарантував собі місце в основному етапі Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Пряма путівка дісталася гірникам завдяки чемпіонству та клубному рейтингу після того, як потенційні конкуренти втратили шанси на титули у своїх лігах.
Гірників влаштувала нічия Олімпіакоса з ПАОК (1:1) у чемпіонаті Греції. Раніше боротьбу за золото у Шотландії припинив Рейнджерс, який поступився Селтіку.
Ці результати дозволили Шахтарю уникнути кваліфікації.
Нагадаємо, що донецький клуб дійшов до 1/2 фіналу Ліги конференцій, де поступився за сумою двох матчів Крістал Пеласу.
