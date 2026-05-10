Денис Сєдашов

Донецький Шахтар гарантував собі місце в основному етапі Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Пряма путівка дісталася гірникам завдяки чемпіонству та клубному рейтингу після того, як потенційні конкуренти втратили шанси на титули у своїх лігах.

Гірників влаштувала нічия Олімпіакоса з ПАОК (1:1) у чемпіонаті Греції. Раніше боротьбу за золото у Шотландії припинив Рейнджерс, який поступився Селтіку.

Ці результати дозволили Шахтарю уникнути кваліфікації.

Нагадаємо, що донецький клуб дійшов до 1/2 фіналу Ліги конференцій, де поступився за сумою двох матчів Крістал Пеласу.