Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко прокоментував нічию в матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги проти ЛНЗ (0:0) і поділився очікуваннями від фіналу Кубка України проти першолігового Чернігова.

Для розумних людей це показник. Ротань розповідає, що у нас дуже серйозний чемпіонат. Може, для нього він і серйозний, але лише в плані щільності в таблиці. А якщо дивитися на саму гру – це першість міста! Я не жартую. ЛНЗ влаштовувала нічия, вони її здобули. Можна привітати їхнього тренера з виконаним завданням.

Але питання: а що обидві команди робили 90 хвилин? Був один напівмомент у Пасіча в роздягальню. І ще спірний гол Герреро – був там офсайд чи ні, вже не мені вирішувати. Хочеться запитати у Пономарьова і Костюка: що ваші команди роблять на полі? Чому взагалі немає моментів? Що ми будемо робити в єврокубках проти сильніших команд: телевізори викидати на вулицю чи просто не вмикати?

Зависока трава? А навіщо ви тоді взагалі на поле виходили? Трава там висока, мокро тощо... У Динамо що, багато технічних футболістів, щоб на стан газону жалітися?

Четверте місце – це не Динамо, це Торпедо! Динамо не може посідати навіть друге місце. Якщо ти посів друге місце з Динамо – тебе по суті треба звільняти, бо ти завдання не виконав. Зараз усі сподіваються на Кубок України. Добре, виграють Кубок, але ж у чемпіонаті довга дистанція, а ви йдете четвертими. І це ще пощастило, що Металіст 1925, Колос і Кривбас очки втрачають, а то Динамо ще нижче могло бути.

Тепер сподівання лише на Кубок. Бо якщо не виграють, то міст Патона треба буде готувати для динамівців – з моста стрибати доведеться всім, не лише тренерам, – заявив Леоненко в інтерв'ю Sport-express.ua.