АПЛ. Челсі перемагає Кристал Пелас, Ньюкасл не знайшов аргументів проти Астон Вілли
Огляд 23 туру
5 хвилин тому
Фото - АПЛ
Відбулися матчі недільної програми 23 туру АПЛ.
Лондонське дербі між Кристал Пелас та Челсі завершилось на користь гостей. Підопічні Ліама Росеньйора протягом години ігрового часу закрити питання про переможця, дозволивши опоненту оформити гол престижу.
В паралельному поєдинку Ньюкасл двічі був покараний Астон Віллою за власні помилки, які коштували очок в протистоянні з третьою командою ліги.
АПЛ. 23 тур
Кристал Пелас - Челсі 1:3
Голи: Річардс, 88 - Естеван, 34, Педро, 50, Енцо, 64 (з пенальті)
Ньюкасл - Астон Вілла 0:2
Голи: Буендія, 19, Воткінс, 88