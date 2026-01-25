Кривдник Динамо повідомив клуб АПЛ, що не продовжить контракт
Кристал Пелас має час знайти тренера
близько 1 години тому
Олівер Гласнер/Фото: Крістал Пелес
Головний тренер Кристал Пелас Олівер Гласнер повідомив, що відхилив пропозицію лондонців продовжити контракт. Його слова наводить Sky Sports.
Кілька місяців тому я повідомив клубу, що хочу нового виклику, - сказав Гласнер.
Діюча угода австрійського фахівця спливає по завершенні сезону.
