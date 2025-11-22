АПЛ. Непоступливий Борнмут, Вулвергемптон стрімко летить у прірву
Результати матчів суботи
близько 13 годин тому
Фото - АПЛ
Завершились ряд поєдинків суботньої програми 12 туру АПЛ.
Серед найцікавіших у денному слоті можна відзначити порятунок Борнмута у домашній грі з Вест Гемом, поступаючись по ходу матчу у 2 голи.
Пропонуємо ознайомитись з результатами ігрового дня.
АПЛ. 12 тур
Борнмут - Вест Гем 2:2
Голи: Таварньє, 69 (з пенальті), Унал, 81 - Вілсон, 11, 35
Вулвергемптон - Крістал Пелас 0:2
Голи: Муньйос, 63, Піно, 69
Фулгем - Сандерленд 1:0
Гол: Хіменес, 84
