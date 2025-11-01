АПЛ. Ноттінгем за відсутності Зінченка не втримав перемогу над МЮ
Та інші результати 10 туру
близько 1 години тому
Суботня програма 10 туру АПЛ вийшла насиченою на поєдинки раннього слоту.
Ноттінгем Форест без травмованого Олександра Зінченка зупинив переможну ходу Манчестер Юнайтед. Вболівальники на «Сіті Граунд» побачили велику кількість забитих голів.
В паралельних зустрічах Брайтон не залишив шансів Лідсу у себе вдома, а Фулгем оновив антирекорд Вулвергемптона, який два сезони поспіль не може виграти в десяти стартових турах.
АПЛ. 10 тур
Ноттінгем Форест - МЮ2:2
Голи: Гіббс-Вайт, 49, Савона, 50 - Каземіро, 34, Діалло, 81
Брайтон - Лідс Юнайтед 3:0
Голи: Велбек, 11, Гомес, 64, 70
Фулгем - Вулвергемптон 3:0
Голи: Сессеньйон, 9, Вілсон, 62, Москера, 75 (автогол)
Аналітичний портал спрогнозував підсумкову турнірну таблицю АПЛ сезону 2025/26.
Поділитись