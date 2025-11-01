Бернлі в рамках 10 туру АПЛ вдома приймав Арсенал. Гра на Терф Мур завершилась з рахунком 0:2.

Команда Мікеля Артети ще до перерви змогла зняти питання про переможця. Спочатк Дьокереш на 14-й хвилині відкрив рахунок після розіграного по нотах стандарту, де шведу залишалося просто підставити голову.

За 20 хвилин Арсенал подвоїв перевагу зусиллями Райса. Хавбек збірної Англії продемонстрував, що так само вміє забивати головою, відгукнувшись на передачу Троссарда.

АПЛ. 10 тур

Бернлі - Арсенал 0:2

Голи: Дьокереш, 14, Райс, 35

