Кристал Пелас в 10 турі АПЛ зустрічався з Брентфордом, який приїхав на «Селхерст Парк» з Єгором Ярмолюком в заявці.

Хавбек збірної України повернувся на поле після травми, однак команді Кітю Ендрюса цього вечора не було що протиставити опонентам з Півдня Лондона.

Єгор відіграв 68 хвилин, після чого залишив поле.

Гол Матета та зрізка у власні ворота Коллінза забезпечили Кристал Пелас перемогу над Брентфордом в рідних стінах.

АПЛ. 10 тур

Кристал Пелас - Брентфорд 2:0

Голи: Матета, 30, Коллінз, 51 (автогол)

