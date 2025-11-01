Повернення Ярмолюка не допомогло Брентфорду уникнути поразки в АПЛ
Лондонці поступилися кривднику Динамо
близько 2 годин тому
Єгор Ярмолюк / Фото - Getty Images
Кристал Пелас в 10 турі АПЛ зустрічався з Брентфордом, який приїхав на «Селхерст Парк» з Єгором Ярмолюком в заявці.
Хавбек збірної України повернувся на поле після травми, однак команді Кітю Ендрюса цього вечора не було що протиставити опонентам з Півдня Лондона.
Єгор відіграв 68 хвилин, після чого залишив поле.
Гол Матета та зрізка у власні ворота Коллінза забезпечили Кристал Пелас перемогу над Брентфордом в рідних стінах.
АПЛ. 10 тур
Кристал Пелас - Брентфорд 2:0
Голи: Матета, 30, Коллінз, 51 (автогол)
Аналітичний портал спрогнозував підсумкову турнірну таблицю АПЛ сезону 2025/26.
Поділитись