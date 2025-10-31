Авторитетний аналітичний портал представив прогноз на підсумок сезону Англійської Прем'єр-ліги 2025/26.

За даними Opta Analyst, головним претендентом на чемпіонський титул вважається лондонський Арсенал, шанси якого оцінюються у 67,76%. Експерти прогнозують, що команда Мікеля Артети набере близько 80 очок.

На другому місці опиниться Манчестер Сіті, третє місце, за прогнозом, займе Ліверпуль, а до топ-4 також увійде Челсі. Астон Вілла та Борнмут, згідно з прогнозом, займуть п'яту та шосту позиції та отримають право зіграти в єврокубках наступного сезону.

Брентфорд, за який виступає Єгор Ярмолюк, імовірно завершить чемпіонат на 12 місці, а Евертон із Віталієм Миколенком – на 13-му рядку. Найгірші прогнози у Олександра Зінченка та його Ноттінгем Форест, якому передбачають виліт у Чемпіоншип.

