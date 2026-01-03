АПЛ. Перша перемога Вулвергемптона. Брайтон не помітив Бернлі
Огляд 20 туру
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Відбулись 2 матчі суботньої програми 20 туру АПЛ.
Головною подією дня стала перша перемога в сезоні для Вулвергемптона, який не міг виграти впродовж 19 матчів. Перший матч у новому році подарував справжнє свято шанувальникам Вулвз, які змусили капітулювати Вест Гем.
Довгоочікувана перемога може поставити в скрутне становище колишнього тренера Вулвергемптона Нуну Ешпіріту Санту, який ризикує вдруге у цьому сезоні бути звільненим.
В паралельному матчі Брайтон в рідних стінах не зустрів труднощів обіграти Бернлі, відзначившись в кожному з таймів.
АПЛ. 20 тур
Вулвергемптон - Вест Гем 3:0
Голи: Аріас, 4, Хван, 31 (з пенальті), Мане, 41
Брайтон - Бернлі 2:0
Голи: Рюттер, 29, Аярі, 47