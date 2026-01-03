Відбулись 2 матчі суботньої програми 20 туру АПЛ.

Головною подією дня стала перша перемога в сезоні для Вулвергемптона, який не міг виграти впродовж 19 матчів. Перший матч у новому році подарував справжнє свято шанувальникам Вулвз, які змусили капітулювати Вест Гем.

Довгоочікувана перемога може поставити в скрутне становище колишнього тренера Вулвергемптона Нуну Ешпіріту Санту, який ризикує вдруге у цьому сезоні бути звільненим.

В паралельному матчі Брайтон в рідних стінах не зустрів труднощів обіграти Бернлі, відзначившись в кожному з таймів.

АПЛ. 20 тур

Вулвергемптон - Вест Гем 3:0

Голи: Аріас, 4, Хван, 31 (з пенальті), Мане, 41

Брайтон - Бернлі 2:0

Голи: Рюттер, 29, Аярі, 47