Арбелоа оформив дебютну перемогу на чолі Реала
Вершкові реабілітувались за виліт з Кубка Іспанії
5 хвилин тому
Фото - Getty Images
Реал в рамках 20 туру Ла Ліги вдома приймав Леванте. Матч у Мадриді завершився з рахунком 2:0.
Королівському клубу вкрай необхідно було реабілітуватись за вилід з Кубка Іспанії від Альбасете (2:3). Команда Альваро Арбелоа не мала права на помилку в чемпіонаті.
Леванте майже годину протримався на «Сантьяго Бернабеу», поки не отримав пенальті у власні ворота, який реалізував Мбаппе.
Сім хвилин потому Асенсіо збільшив перевагу Реала, який виграв свій перший матч після призначення Альваро Арбелона на чолі «бланкос».
Ла Ліга. 22 тур
Реал - Леванте 2:0
Голи: Мбаппе, 58 (з пенальті), Асенсіо, 65