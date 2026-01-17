Реал в рамках 20 туру Ла Ліги вдома приймав Леванте. Матч у Мадриді завершився з рахунком 2:0.

Королівському клубу вкрай необхідно було реабілітуватись за вилід з Кубка Іспанії від Альбасете (2:3). Команда Альваро Арбелоа не мала права на помилку в чемпіонаті.

Леванте майже годину протримався на «Сантьяго Бернабеу», поки не отримав пенальті у власні ворота, який реалізував Мбаппе.

Сім хвилин потому Асенсіо збільшив перевагу Реала, який виграв свій перший матч після призначення Альваро Арбелона на чолі «бланкос».

Ла Ліга. 22 тур

Реал - Леванте 2:0

Голи: Мбаппе, 58 (з пенальті), Асенсіо, 65