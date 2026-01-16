Павло Василенко

У футбольних колах дедалі гучніше говорять про потенційний трансфер, який може сколихнути Європу. За інформацією Sky Sports, президент мадридського Реала Флорентіно Перес поставив перед собою надзвичайно амбітну мету – запросити до команди зіркового нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда вже під час найближчого літнього трансферного вікна.

Останні дні на «Сантьяго Бернабеу» проходять у напруженій атмосфері. Несподіваний виліт Реала з Кубка Іспанії спричинив хвилю критики з боку вболівальників і експертів. Все частіше лунають думки, що проблема «вершкових» криється не лише в тренерських рішеннях Хабі Алонсо, а в загальному менталітеті гравців і відсутності лідера, здатного вирішувати долю матчів у ключові моменти.

Сумніви викликає й постать нового наставника Альваро Арбелоа, якому буде вкрай складно миттєво змінити ситуацію. Під шквал критики потрапив і сам Перес – за різке звільнення Алонсо без чіткого плану дій.

Втім, президент Реала дивиться далеко вперед. За даними джерела, він уже підтримує контакт із Голандом і не приховує бажання бачити норвежця у футболці мадридського клубу. Реалізація цього трансферу виглядає надзвичайно складною: контракт нападника з Манчестер Сіті чинний до 2034 року, а сума компенсації може сягнути астрономічних показників.

Водночас у Мадриді розглядають варіант масштабного продажу – зокрема, можливий трансфер Вінісіуса Жуніора, який може допомогти покрити витрати на підписання одного з найкращих форвардів світу.