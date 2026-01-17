Павло Василенко

Ім’я Юргена Клоппа знову опинилося в центрі чуток навколо мадридського Реала. Іспанська преса не припиняє гадати, хто ж очолить «Королівський клуб» після непростого старту Альваро Арбелоа, і дедалі частіше у заголовках з’являється саме прізвище німецького фахівця.

Чинний директор з футбольних операцій групи Red Bull ще кілька днів тому намагався загасити ці чутки. Клопп заявив, що не переймається ситуацією в Реалі та повністю задоволений своєю нинішньою роллю. Втім, футбольний світ продовжує читати між рядків і ловити кожен його жест чи усмішку.

Нещодавно Клоппа помітили на матчі НБА в Берліні, де зустрічалися Орландо Меджик і Мемфіс Гріззліс. Він виглядав спокійним і розслабленим, але навіть там уникнути футбольних тем не вдалося. Журналіст ESPN у жартівливій формі поцікавився майбутнім тренера, натякнувши, що в Мадриді теж дуже люблять баскетбол.

Реакція Клоппа була показовою: німець лише широко посміхнувся, розсміявся і відповів коротко та загадково: «Це чудово. Можливо, хтось із них також дивився цю гру». Фраза без конкретики лише підігріла чутки – і тепер у Мадриді уважно стежать не лише за словами Клоппа, а й за його настроєм.