Арбелоа оцінив перемогу Реала у грі з Вільярреалом
Мбаппе виручив «бланкос»
35 хвилин тому
Альваро Арбелоа/ Фото - Реал
Головний тренер Реала Альваро Арбелоа підбив підсумки матчу 21 туру Ла Ліги проти Вільярреала. Його слова наводить Marca.
Самовіддача кожного, старання, робота - це перше, що я помітив з того часу, як прийшов сюди. Перемога на цьому полі - велике досягнення, і ми цього досягли завдяки роботі хлопців, - сказав Арбелоа.
