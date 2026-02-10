Головний тренер Реала Альваро Арбелоа підбив підсумки матчу 23 туру Ла Ліги проти Валенсії (2:0). Його слова наводить Marca.

Ми знали, куди їхали. Якщо не помиляюся, у нас тут 3 перемоги за 11 років. Мені пощастило багато разів зіграти на «Местальї», і я знаю, як складно на цьому стадіоні. Для фанатів і місцевої команди матч проти «Реала» важливий.

До того ж лінія з п'яти захисників, яку проти нас виставили, передбачала, що нам доведеться бути вкрай терплячими і старанно працювати. Перемогу забезпечили надійність, самовідданість, дуже серйозна гра. Ми заслужили перемогу, - сказав Арбелоа.