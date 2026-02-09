Головний тренер Реала Альваро Арбелоа, який майже місяць тому очолив мадридський клуб, опинився в центрі уваги не лише через результати команди, а й через помітні зміни у власній зовнішності.

Журналісти звернули увагу, що за короткий період роботи в Реалі фахівець суттєво схуд. У соціальних мережах активно поширюють порівняльні фотографії з пресконференцій, які Арбелоа проводив 13 січня та 8 лютого. Навіть без детального аналізу видно, що тренер скинув кілька кілограмів.

Іспанські ЗМІ не виключають, що такі зміни можуть бути повʼязані з психологічним навантаженням, адже робота в Реалі традиційно супроводжується серйозним тиском і високими очікуваннями. Водночас не відкидається й версія, що Арбелоа свідомо вирішив покращити фізичну форму після призначення.

У спортивному плані Реал продовжує боротьбу за чемпіонство. У неділю мадридці на виїзді обіграли Валенсію з рахунком 2:0. Після цієї перемоги команда Арбелоа відстає від Барселони в турнірній таблиці Ла Ліги лише на одне очко.