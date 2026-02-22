Головний тренер Реала Альваро Арбелоа підбив підсумки матчу 25 туру Ла Ліги проти Осасуни (1:2). Його слова наводить Marca.

Судячи з того, що я бачив, перед другим голом, можливо, було порушення правил. Два дуже непростих рішення щодо офсайду – не на нашу користь Ми грали не найкращим чином, потрібно діяти набагато краще і інтенсивніше. Нелегко робити це, граючи в середині і наприкінці тижня, але це те, чого від нас чекають. Це Реал Мадрид. Я знав, що буде складно, і не помилявся.

Нікому не подобається програвати, особливо нам. Це буде довгий сезон, як я казав, він ще навіть не почався. І я як і раніше так вважаю.

У першому таймі ми контролювали гру, але нам бракувало швидкості. Коли суперник глибоко обороняється, треба швидше переміщати м'яч. Треба створювати моменти з обох флангів, а нас тягнуло наліво - це природно, але так проти нас легше захищатися.

Сподіваюся, що ця поразка нічого не означає, тому що через чотири дні нас чекає битва в ЛЧ. Команда показує свою силу тоді, коли важко. Для сумнівів місця немає. Я вірю в команду. Нам потрібна стабільність. Ми будемо продовжувати працювати і вичавлювати з кожного гравця все найкраще, тому що вони всі нам потрібні, - сказав Арбелоа.

