Французький ПСЖ продовжує фінансову суперечку зі своїм колишнім нападником Кіліаном Мбаппе, який влітку 2024 року на правах вільного агента перейшов до Реала Мадрид. Про розвиток ситуації повідомляють французькі ЗМІ.

Ще у грудні 2025 року трудовий суд Парижа зобов’язав клуб виплатити футболісту 60,9 млн євро. Йдеться про 55 млн євро заборгованості із зарплати та бонусів, а також близько 5,9 млн євро — відпускні нарахування та відсотки.

Втім, за інформацією джерел, гравець отримав лише 55 млн євро. Після втручання судових виконавців ПСЖ додатково перерахував Мбаппе ще 4 млн євро. Таким чином, непогашеною залишається сума у розмірі 2 млн євро.

У ПСЖ заявляють, що всі належні Мбаппе суми були виплачені клубом та пояснюють різницю в підрахунках особливостями структури платежів. Водночас кілька джерел, наближених до справи, спростовують цю позицію.

Окремим пунктом у суперечці залишається вимога футболіста щодо публікації повного тексту судового рішення на головній сторінці офіційного сайту клубу протягом одного місяця. Парижани хотіли б, аби Мбаппе відмовився від цієї умови.

Перемовини між сторонами тривають. Якщо компроміс не буде досягнутий, ПСЖ може зіткнутися з черговим візитом судових виконавців.