Головний тренер Реала Альваро Арбелоа поділився очікуваннями від матчу 8 туру Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Його слова наводить Marca.

Для мене велика честь це чути. Я схвильований і щасливий, тому що він був для мене набагато більшим, ніж просто тренером. Він був дуже важливим, і тепер я вважаю його великим другом. Зараз я хочу подякувати йому.

Він зразок для наслідування. Я сказав це в перший же день, його неможливо імітувати, тому що це призведе до невдачі. Мій успіх полягатиме в тому, щоб залишатися собою, і в цьому є частина впливу Жозе. Я намагався багато чого навчитися у нього. Я знаю, як сильно він любить змагатися, і сьогоднішній день буде вирішальним, - сказав Арбелоа.