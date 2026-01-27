Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью поділився своїми думками напередодні матчу проти мадридського Реала в межах 8-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться у середу, 28 січня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Важко щось прогнозувати. Попри всі розмови, теорії та феномени у футболі, є одна річ, яка залишається незаперечною і водночас вражаючою — це непередбачуваність гри. Ти ніколи не знаєш, що може статися. Ти аналізуєш суперника, розвиваєш свою команду, готуєш власний ігровий план, але фактор несподіванки завжди присутній.

Єдине, що ми можемо зробити, поважаючи саму природу гри, — це підготувати команду якнайкраще. Ми знаємо, хто наш суперник, але також знаємо, хто ми є. Ми повинні вийти на поле з однією метою.

Ніко Отаменді запитували про інші результати. Нам не потрібно думати про це. Якщо ми не виграємо, жодні інші результати не допоможуть нам вийти далі. Лише перемога дає шанс, і тільки після цього можна буде дивитися, чи були інші результати сприятливими. Ми повинні зробити все можливе, щоб виграти, навіть знаючи, хто буде по інший бік поля, — наводить слова Моурінью A Bola.