Арсенал готується до важкого матчу з Брайтоном
Артета хоче уникнути помилок минулого
21 хвилину тому
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився очікуваннями від поєдинку 18 туру АПЛ проти Брайтона. Його слова наводить пресслужба клубу.
Звичайно, це клуб, яким я дуже захоплююся, і те, що вони зробили за останні 10 років, просто неймовірно. У них було кілька різних тренерів, а тепер прийшов Фабіан і привніс свої, дуже незвичайні ідеї. Багато енергії, дуже, дуже віддана команда, і вони виглядають дуже, дуже згуртованими. У них багато талантів, вони можуть грати по-різному, у них універсальні гравці, тому це буде важкий матч, - сказав Артета.
Арсенал продовжує лідирувати у таблиці чемпіонату Англії, набравши 39 очок після 17 турів.
Матч Арсенал - Брайтон відбудеться в суботу, 27 грудня. Початок - о 17:00.