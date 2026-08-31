Сергій Разумовський

У другому турі англійської Прем’єр-ліги Арсенал на виїзді здолав Астон Віллу з рахунком 1:0. Єдиний м’яч у матчі лондонці забили після перерви.

На 55-й хвилині Арсенал отримав право на пенальті, однак після перегляду епізоду за допомогою VAR арбітр скасував своє рішення.

Через чотири хвилини команда Мікеля Артети все ж відкрила рахунок. Сака скористався моментом і відправив м’яч у ворота Астон Вілли.

Цікаво, що обидві команди нещодавно зустрічалися з Парі Сен-Жермен у єврокубкових матчах. Арсенал поступився парижанам у серії пенальті у фіналі Ліги чемпіонів, а Астон Вілла програла ПСЖ у матчі за Суперкубок УЄФА з рахунком 1:2.

Арсенал набрав шість очок після двох турів і наздогнав Манчестер Сіті в турнірній таблиці. Астон Вілла після двох поєдинків залишається без набраних балів.

АПЛ, другий тур

Астон Вілла – Арсенал 0:1

Гол: Сака, 59

Астон Вілла: Судзукі, Кеш (Ван-Біссака, 79), Ліндельоф, Торрес, Матсен, Камара, Барклі (Ґарначо, 79). Макґінн, Буендіа, Ґеммінґз (Аліссон, 71), Джексон (Абрагам, 71)

Арсенал: Рая, Вайт, Москера (Конса, 79), Ґабріел, Калафіорі, Райс (Субіменді, 85), Льюїс-Скеллі (Ґімараес, 71), Сака, Едеґор (Меріно, 71), Цоліс (Езе, 46), Гаверц

Попередження: Аліссон (81), Макґінн (82), Матсен (90+6) – Цоліс (29)