Арсенал нагородив Сака новим довгостроковим контрактом
Подробиці нової угоди
близько 10 годин тому
Букайо Сака / Фото - Арсенал Лондон
Арсенал повідомив про продовження контракту з вінгером Букайо Сака, повідомляє офіційний сайт клубу.
24-річний вихованець клубу поставив підпис під довгостроковим контрактом, деталі якого не розголошуються.
Сака приєднався до академії Арсенала Hale End у віці восьми років і з того часу став провідним бомбардиром, асистентом і гравцем з найбільшою кількістю матчів в теперішній команді.
За першу команду Арсенала Букайо провів 297 матчів, забив 78 голів і віддав 78 асистів.
В поточному сезоні Сака зіграв 34 матчів, забив 7 голі і оформив 8 гольових передач.