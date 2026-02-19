Арсенал посеред тижня зіграв поєдинок 31 туру АПЛ проти Вулвергемптона. Матч завершився з рахунком 2:2.

В матчі між першою та останньою командами Прем'єр-ліги Сака відкрив рахунок на 5-й хвилині, а за 10 хвилин потому дебютний гол Інкап'є за Арсенал подвоїв перевагу.

Однак перевага в два голи була знівельована командою Мікеля Артети, дозволивши Вулвз відігратись на власному полі. Точний удар Буено та автогол Калафьорі позбавали Арсенал двох очок, які суттєво можуть вплинути на розподіл сил в боротьбі за чемпіонство.

АПЛ. 31 тур

Вулвергемптон - Арсенал 2:2

Голи: Буено, 61, Калафіорі, 90+4 (автогол) - Сака, 5, Інкап'є, 56