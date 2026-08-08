Сергій Разумовський

Лондонський Арсенал оголосив про трансфер півзахисника Ньюкасла Бруно Гімараеса. 28-річний бразилець продовжить кар’єру в складі лондонців, із якими уклав чотирирічний контракт.

Another Premier League powerhouse puts pen to paper 📝 pic.twitter.com/2Xb2Nnj8Ty — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2026

За інформацією, яка з’являлася раніше, сума переходу становила 75 мільйонів фунтів стерлінгів. Це приблизно 87,5 мільйона євро. У новій команді Гімараес виступатиме під класичним для себе 39-м номером.

Для Арсеналу бразильський хавбек стане важливим підсиленням центральної частини поля. Футболіст вирізняється витривалістю, високою інтенсивністю гри та здатністю ефективно діяти як під час відбору м’яча, так і під час розвитку атак.

До Ньюкасла Гімараес приєднався взимку 2022 року, перейшовши з французького Ліона. Англійський клуб тоді заплатив за його трансфер близько 50,1 мільйона євро.

У минулому сезоні 28-річний футболіст провів 41 матч у всіх турнірах. За цей час він забив дев’ять голів і віддав сім результативних передач.

Раніше Арсенал розгромив Жирону Ваната, Циганкова, Крапивцова та Пищура.