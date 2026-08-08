Усик: «Хочу допомагати українському спорту. Можливо, й як тренер»
Легенда боксу готовий допомогати своїм співвітчизникам
Олександр Усик / Фото - ВВС
Колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах Олександр Усик (25-0, 16 КО) для The Athletic розповів, як може допомогти українським спортсменам.
«Я хочу допомагати молодим хлопцям, допомагати українському спорту. Можливо, й як тренер, адже я володію великим обсягом знань.
У мене дуже професійна команда, зараз ми працюємо і з Ей Джеєм (Ентоні Джошуа). Я хочу розвивати український спорт, наш спорт, тому що у нас є багато хлопців із потенціалом».
Нагалаємо, Усик має два варіанти продовження професійної кар’єри.
Поділитись