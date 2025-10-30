У 1/8 фіналу Кубка англійської ліги сезону 2025/26 29 жовтнявідбулося п’ять яскравих поєдинків. Найбільше уваги привернули розгромна поразка Ліверпуля, бойова перемога Челсі та впевнений матч у виконанні Арсенала.

Арсенал – Брайтон 2:0 (Нванері, 58, Сака, 76)

Команда Мікеля Артети виставила напіврезервний склад, але цього вистачило, щоб здолати Брайтон. Господарі двічі відзначилися після атак вінгерів — спершу Нванері відкрив рахунок ударом із меж штрафного, а згодом Сака подвоїв перевагу. Лондонці впевнено вийшли до 1/4 фіналу.

Вулверхемптон – Челсі 3:4 (Аркораде, 48, Вольфе, 73, 90+1 – Сантос, 5, Джордж, 15, Ештевау, 41, Байноу-Гіттенс, 89)

На полі Молінью розгорнувся справжній трилер. Челсі ще до перерви забив тричі, однак у другому таймі Вулверхемптон скоротив відставання до мінімуму. Попри вилучення Ділепа, «аристократи» зуміли вистояти — фантастичний гол Байноу-Гіттенса наприкінці зустрічі став вирішальним.

Ліверпуль – Крістал Пелас 0:3 (Сарр, 41, 45, Піно, 88)

Команда Арне Слота знову розчарувала власних уболівальників. Напіврезервний склад мерсисайдців не впорався з Пеласом: Сарр оформив дубль ще до перерви, а після вилучення Налло на 79-й хвилині Піно поставив крапку. Це п’ята поспіль поразка Ліверпуля у внутрішніх турнірах.

Свонсі – Манчестер Сіті 1:3 (Франко, 12 – Доку, 39, Мармуш, 78, Шеркі, 90+3)

Після раннього голу господарів містяни швидко зібралися. Шеркі відзначився голом і результативною передачею, а Доку та Мармуш довели справу до впевненої перемоги. Команда Гвардіоли без проблем виходить у чвертьфінал.

Ньюкасл – Тоттенхем 2:0 (Шер, 24, Вольтемаде, 50)

Ньюкасл упевнено здолав шпор на своєму полі. Вольтемаде забив шостий гол у сезоні, а лондонці так і не змогли бодай раз засмутити воротаря суперника.

Одразу після закінчення матчів відбулося жеребкування чвертьфіналів Кубка англійської ліги.