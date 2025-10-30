У матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Арсенал обіграв Брайтон із рахунком 2:0. Поєдинок запам’ятався історичним моментом для юного таланта.

У стартовому складі лондонців вийшов півзахисник Макс Доумен, якому на момент гри виповнилося 15 років і 302 дні. Він став наймолодшим футболістом, який будь-коли виходив у стартовому складі клубів англійської Прем’єр-ліги в усіх турнірах.

Доумен — вихованець академії Арсенала. Макс народився 31 грудня 2009 року. У сезоні 2024/2025 він провів 18 матчів за команду до 18 років, забив 18 м’ячів і віддав п’ять результативних передач.