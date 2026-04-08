Хаверц вирвав для Арсеналу в додатковий час перемогу у чвертьфіналі ЛЧ
близько 2 годин тому
7 квітня відбувся перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів між Спортінгом та Арсеналом.
Команди провели рівний поєдинок і все йшло до нульової нічиєї. Але ж! Вже у додатковий час єдиний гол у зустрічі забив форвард Арсенала Кай Хаверц. На відміну від взяття воріт Мартіна Субіменді 30 хвилинами раніше, цього разу без офсайду.
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Перший матч
Спортінг – Арсенал 0:1
Гол: Хаверц, 90+1
Матч-відповідь відбудеться 16 квітня у Лондоні.
- Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04