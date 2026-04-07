Денис Сєдашов

Мюнхенська Баварія здобула виїзну перемогу над мадридським Реалом у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Німецька команда забезпечила собі перевагу наприкінці першого тайму та на старті другої половини зустрічі. На 41-й хвилині Серж Гнабрі асистував Луїсу Діасу, який точним ударом у нижній кут відкрив рахунок. На 47-й хвилині Гаррі Кейн подвоїв перевагу мюнхенців після передачі Мікаеля Олісе.

Господарі відіграли один м'яч на 74-й хвилині. Трент Александер-Арнольд виконав передачу на Кіліана Мбаппе, який встановив остаточний результат гри.

Ліга чемпіонів УЄФА. 1/4 фіналу. Перший матч

Реал — Баварія — 1:2

Голи: Мбаппе, 71 – Діас, 41, Кейн, 46

Матч-відповідь відбудеться 15 квітня у Німеччині.

Циганков – 9-й українець, який зіграв 100+ матчів у топ-5 лігах Європи.