Баварія перемогла Реал у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Голи Кейна та Діаса принесли мюнхенцям перемогу
близько 2 годин тому
Мюнхенська Баварія здобула виїзну перемогу над мадридським Реалом у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Німецька команда забезпечила собі перевагу наприкінці першого тайму та на старті другої половини зустрічі. На 41-й хвилині Серж Гнабрі асистував Луїсу Діасу, який точним ударом у нижній кут відкрив рахунок. На 47-й хвилині Гаррі Кейн подвоїв перевагу мюнхенців після передачі Мікаеля Олісе.
Господарі відіграли один м'яч на 74-й хвилині. Трент Александер-Арнольд виконав передачу на Кіліана Мбаппе, який встановив остаточний результат гри.
Ліга чемпіонів УЄФА. 1/4 фіналу. Перший матч
Голи: Мбаппе, 71 – Діас, 41, Кейн, 46
Матч-відповідь відбудеться 15 квітня у Німеччині.
