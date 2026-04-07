«Ваше імʼя назавжди вписано в історію»: Шахтар відреагував на смерть легендарного тренера Мірчі Луческу
Гірники висловили співчуття родині румунського фахівця
38 хвилин тому
Донецький Шахтар відреагував на смерть легендарного наставника Мірчі Луческу. Гірники висловили глибокі співчуття родині фахівця та зазначили, що його внесок в історію клубу та світового футболу є неоціненним.
Прощавайте, Містере…
7 квітня пішов з життя легендарний футбольний тренер Мірча Луческу. Йому було 80 років...
Мірча Луческу очолював Шахтар у 2004-2016 роках. Під його керівництвом гірники провели 573 матчі. Разом з донецькою командою румунський наставник здобув 22 трофеї: 8 титулів чемпіонів України, 6 Кубків України та 7 Суперкубків України, а також перший для клубу європейський трофей – Кубок УЄФА (2009).
Мірча Луческу є рекордсменом за кількістю проведених сезонів, матчів і виграних титулів та найуспішнішим тренером за всю історію Шахтаря. Футбольний клуб Шахтар висловлює найглибші співчуття родині Мірчі Луческу – дружині Неллі, сину Резвану, онукам Мерілу та Матею, його близьким та друзям, усім, хто знав і цінував Містера. У ці дні всі наші думки і молитви – з його рідними й мільйонами фанатів у Румунії та в усьому світі.
Дякуємо за все, Містере. Ваше імʼя назавжди вписано в історію світового футболу.
Спочивайте з миром, Великий Тренере.
