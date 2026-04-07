Денис Сєдашов

Донецький Шахтар відреагував на смерть легендарного наставника Мірчі Луческу. Гірники висловили глибокі співчуття родині фахівця та зазначили, що його внесок в історію клубу та світового футболу є неоціненним.

Мірча Луческу очолював Шахтар протягом 12 років, з 2004 по 2016 рік. За цей час під його керівництвом команда провела 573 матчі та завоювала 22 трофеї.

Прощавайте, Містере… 7 квітня пішов з життя легендарний футбольний тренер Мірча Луческу. Йому було 80 років... Мірча Луческу очолював Шахтар у 2004-2016 роках. Під його керівництвом гірники провели 573 матчі. Разом з донецькою командою румунський наставник здобув 22 трофеї: 8 титулів чемпіонів України, 6 Кубків України та 7 Суперкубків України, а також перший для клубу європейський трофей – Кубок УЄФА (2009). Мірча Луческу є рекордсменом за кількістю проведених сезонів, матчів і виграних титулів та найуспішнішим тренером за всю історію Шахтаря. Футбольний клуб Шахтар висловлює найглибші співчуття родині Мірчі Луческу – дружині Неллі, сину Резвану, онукам Мерілу та Матею, його близьким та друзям, усім, хто знав і цінував Містера. У ці дні всі наші думки і молитви – з його рідними й мільйонами фанатів у Румунії та в усьому світі. Дякуємо за все, Містере. Ваше імʼя назавжди вписано в історію світового футболу. Спочивайте з миром, Великий Тренере.

