Арсенал просто домінує в Англії: принаймні, один із трофеїв виграв уже вісім разів у XXI столітті
А протягом усієї історії більше титулів лише у МЮ
Арсенал зберігає статус найуспішнішої команди в історії Суперкубка Англії у XXI столітті. Лондонський клуб уже вісім разів здобував цей трофей, випереджаючи найближчого переслідувача – Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед перемагав у турнірі сім разів. Востаннє Арсенал зміцнив своє лідерство після перемоги над Манчестер Сіті в матчі за Суперкубок Англії. Команда Мікеля Артети впевнено обіграла суперника з рахунком 3:0.
Для Арсенала цей успіх став 18-ю перемогою в історії турніру. За загальною кількістю здобутих Суперкубків Англії лондонці поступаються лише Манчестер Юнайтед, на рахунку якого 21 трофей.
Таким чином, Арсенал продовжує домінувати саме в статистиці XXI століття, тоді як Манчестер Юнайтед залишається рекордсменом турніру за всю його історію.