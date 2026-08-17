Сергій Разумовський

Донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над ФК Харків у виїзному матчі третього туру Української Прем’єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 1:0, а єдиний гол було забито вже на 31-й секунді зустрічі.

Команда Арди Турана зуміла втримати перевагу до фінального свистка та здобути важливі три очки. Водночас після завершення матчу основна увага була прикута не до результату, а до інциденту, який стався на футбольному полі.

Після фінального свистка між представниками обох команд виникла масова сутичка. У конфлікті взяли участь футболісти та працівники клубів. Причини загострення ситуації одразу після завершення зустрічі залишилися до кінця нез’ясованими, однак епізод отримав значний резонанс.

Головний тренер ФК Харків Младен Бартулович в ефірі УПЛ ТБ розповів про своє бачення конфлікту. Наставник окремо звернув увагу на поведінку бразильського футболіста Шахтаря Кауана Еліаса.

Моя позиція така: коли приїжджає молодий бразилець в іншу країну, по-перше, має поважати старших та своїх суперників. Якщо Еліас Кауан штовхає Миколу Петровича Павлова? Це означає, що немає ніякої поваги до нас, до нашого футбольного клубу і до людей. Це моя думка. Не може так молода людина поводитися в іншій країні. Младен Бартулович

Свою оцінку інциденту також дав головний тренер Шахтаря Арда Туран. Турецький фахівець назвав подію частиною футбольних емоцій, які супроводжують матчі та боротьбу на полі. Його слова передає пресслужба клубу.

Це футбол. Можу відповісти вам таким чином. Перевага футболу в тому, що його прекрасною стороною є емоція, яка дарує нам той адреналін у моменті. І футбол, як гра, є боротьбою, особливо коли зустрічаються великі команди, якими я вважаю як нас, так суперника. Усе може статися, але, з вашого дозволу, деякі деталі мають залишатися в роздягальні. Арда Туран

Нагадаємо президент Шахтаря Рінат Ахметов зустрівся з Тураном, Палкіним і Срною напередодні матчу проти Харкова.