Після завершення двадцятирічного очікування на чемпіонський титул у внутрішній першості Арсенал отримав шанс уперше в історії виграти Лігу чемпіонів УЄФА. Однак на шляху лондонців у фіналі в Будапешті стоятиме чинний переможець турніру – ПСЖ.

Новини команд та форма

Після розгромної перемоги над Інтером з рахунком 5:0 у фіналі минулого сезону ПСЖ має шанс стати лише другою командою в історії турніру, якій вдалося захистити титул Ліги чемпіонів.

Команда Луїса Енріке підходить до вирішального матчу у чудовій формі. Парижани забили вже 44 м’ячі в нинішньому розіграші турніру та відстають лише на один гол від рекорду за кількістю забитих м’ячів за сезон. Лише в останніх трьох раундах плейоф ПСЖ відзначився 18 разів, вибивши з турніру Челсі, Ліверпуль і Баварію.

ПСЖ не програє вже 11 матчів поспіль у плейоф Ліги чемпіонів (9 перемог і 2 нічиї), а Луїс Енріке є дворазовим переможцем турніру та має найкращий відсоток перемог серед тренерів, які провели щонайменше 50 матчів у ЛЧ — 64%.

Для Арсенала цей фінал може стати історичним. Жодна команда в історії турніру не провела більше матчів без завоювання трофея, ніж лондонці — 225. Тепер чемпіони Англії можуть стати 25-м клубом, який виграє Кубок європейських чемпіонів.

Арсенал підходить до свого другого фіналу Ліги чемпіонів без жодної поразки в нинішньому сезоні турніру (11 перемог і 3 нічиї). Команда пропустила лише шість м’ячів та оформила дев’ять «сухих» матчів, що лише на один менше за рекорд турніру за один сезон.

Історія протистоянь

До перемог у двох матчах півфіналу минулого сезону ПСЖ не міг обіграти Арсенал у п’яти очних зустрічах поспіль (три нічиї та дві поразки).

Наразі лондонці програли два останні єврокубкові протистояння французьким клубам, тоді як ПСЖ не зазнає поразок у дев’яти поспіль матчах проти англійських команд (7 перемог, 2 нічиї) та проходив далі у п’яти останніх таких дуелях.

Цікава статистика

В 11 з 16 матчів ПСЖ у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів забивали обидві команди.

У 10 з останніх 13 перемог ПСЖ у всіх турнірах команда не пропускала.

Лише у трьох із дев’яти останніх матчів Арсенала забивали обидві команди.

За весь сезон Ліги чемпіонів Арсенал поступався в рахунку лише 43 хвилини.

Ключові гравці

Один з героїв минулорічного фіналу, Хвіча Кварацхелія, став першим футболістом в історії, який відзначався голом або асистом у семи поспіль матчах плейоф Ліги чемпіонів в одному сезоні. Також саме він віддав результативну передачу на єдиний гол у першому матчі півфіналу між цими командами минулого року.

У складі Арсенала особливу увагу привертає Букайо Сака. Англієць взяв участь у восьми голах у шести матчах проти суперників із французької Ліги 1, забивши п’ять м’ячів та віддавши три асисти.

Перед фіналом у ПСЖ є питання щодо готовності Ашрафа Хакімі, Нуну Мендеша та Вільяна Пачо. У Арсенала може повернутися до гри Юррієн Тімбер, тоді як Ноні Мадуеке минулого тижня залишив поле через пошкодження.

