Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями від фіналу Ліги чемпіонів проти Арсеналу. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Арсенал заслужено став чемпіоном Англії. У них була запекла боротьба з Манчестер Сіті, і в ній вони показали, наскільки гарна їхня команда.

Мені сподобалися всі матчі, які ми провели у цій Лізі чемпіонів. У восьми матчах плейоф ми показали нашу силу. Нам довелося потерпіти у цих матчах, але ми показали, на що здатні.

Ми повинні отримувати задоволення від таких матчів, тому що неможливо передбачити, коли ще здасться можливість пережити таке. Фінали відрізняються від інших матчів. Це завжди складно. Завжди багато напруги, передчуття, очікувань. Я не можу сказати, що результат минулого фіналу з Інтером повністю відображає рівень команд, але це фінал, це не завжди про рівень.

Знаєте, наскільки велике бажання виграти другий трофей? Воно набагато сильніше! Такою була мета. Моя та мета клубу. Ми мали чіткий план. Але ми не думали, що все станеться так швидко. Ми заслужили перемогу у цьому турнірі минулого сезону. Інфраструктура клубу та рівень гравців допомогли нам досягти цього успіху. Завтра поборемося за ще один трофей.

Завжди приємно бачити радість наших уболівальників. Ми знаємо, як залишатися зосередженими на тому, що ми можемо контролювати. Наша мета зрозуміла.