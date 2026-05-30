Головний тренер Арсеналу Мікель Артета сказав усе, що думає перед фіналом Ліги чемпіонів проти ПСЖ українця Іллі Забарного. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Ми повинні продовжувати так само і робити те, що ми робили весь сезон, – вигравати матчі. Якщо ми виграємо ще один матч, то станемо чемпіонами Європи – все просто. А решта додасться. Підготовка була дуже гарною, цілеспрямованою та позитивною. Ми тут, тому що заслужили на це право своєю грою. Завтра ми маємо заслужити право на цей трофей.

Луїс Енріке завжди був для мене прикладом ще гравцем, тому що він був особливим. Його вплив відчувається у всьому: в їхній ідентичності, менталітеті, поведінці гравців, ігровому стилі команди. Він став справжнім джерелом натхнення.

Це вже другий фінал в історії клубу. У нас є можливість написати новий розділ. Для цього ми повинні грати чітко, сміливо та з невпинним бажанням перемогти.

Коли я переглядав запис матчів півфіналу минулого сезону, мені дуже сподобалося побачене. У мене було відчуття, що ми були дуже близькими до виходу у фінал, але нам не пощастило. Після перегляду запису це відчуття лише зміцнилося. Команди у певних аспектах змінилися. Я впевнений, що завтра ми зіграємо зовсім інакше.

ПСЖ - останнім заслужив право підняти трофей над головою. Вони - діючі переможці і захищають трофей, а ми тут для того, щоб забрати його.